Investe un uomo lo rassicura e si allontana Lui muore lei è indagata per omicidio stradale

Una donna ha investito un uomo e poi si è allontanata, lasciandolo a terra. Poco dopo, si è presentata al comando della polizia con il suo avvocato, mentre l’uomo è morto a causa delle ferite riportate nell’incidente. La donna è ora sotto indagine per omicidio stradale.

Brescia, 17 febbraio 2026 – Un uomo è deceduto e una donna che si è allontanata dopo averlo investito nelle scorse ore si è presentata con il suo legale al Comando della Polizia Locale di via Donegani a Brescia. La donna, venerdì scorso, aveva travolto Giuseppe Bonetti, 86 anni, residente in città, nella zona del Villaggio Violino. Lei, invece, al Villaggio Prealpino. La ricostruzione dell'incidente. I fatti risalgono al pomeriggio. L'anziano stava attraversando sulle strisce pedonali di via del Brolo, una strada che nei pressi ospita il mercato settimanale e che in quelle ore è sempre frequentata da molti pedoni.