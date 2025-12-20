Arezzo | muore investita da auto pirata conducente rintracciata e denunciata per omicidio stradale

Nel pomeriggio del 17 dicembre 2025, Anna Cafaggi, 81 anni di Pratovecchio Stia, è deceduta dopo essere stata investita da un'auto pirata ad Arezzo. Il conducente, che non si era fermato a prestare soccorso, è stato successivamente rintracciato e denunciato per omicidio stradale. L'incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza sulle strade e sulla responsabilità dei conducenti.

Non ce l'ha fatta Anna Cafaggi, la donna di 81 anni di Pratovecchio Stia in Casentino, investita da un'auto, che non si era fermata a prestare soccorso, nel pomeriggio del 17 dicembre 2025

Chi era Anna Cafaggi, investita e morta dopo tre giorni di agonia: 50enne accusata di omicidio stradale - Anna Cafaggi muore dopo tre giorni di agonia: era stata investita da un’auto in privincia di Arezzo. tag24.it

Travolta da auto pirata, morta anziana investita in Casentino - La conducente della vettura rintracciata e denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso ... msn.com

