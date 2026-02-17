Investimenti digitali | Oltre il 70% delle aziende punta sulla tecnologia

Secondo i dati più recenti, più del 70% delle aziende emiliane ha deciso di investire nel digitale, con Modena che si distingue come centro principale di questa crescita. Molte imprese locali hanno destinato risorse significative per aggiornare i loro sistemi e migliorare la presenza online. Alcune di queste aziende hanno già avviato progetti di automazione e innovazione, puntando a rafforzare la loro competitività sul mercato.

Oltre il 70% delle imprese emiliane investe in digitale: Modena traina la trasformazione tecnologica. La digitalizzazione delle imprese emiliano-romagnole accelera, con oltre sette aziende su dieci che nel 2025 hanno investito in tecnologie digitali. Un'indagine di Lapam Confartigianato rivela una crescente domanda di competenze specialistiche e la necessità di interventi mirati per supportare le realtà imprenditoriali in questa fase di profonda trasformazione. La provincia di Modena si distingue come locomotore di questo cambiamento, con un tasso di investimenti che supera la media regionale. L'onda tecnologica travolge il tessuto imprenditoriale regionale. Nel 2025, il 70,7% delle imprese modenesi ha investito nel digitale, principalmente per migliorare l'efficienza operativa. La Regione lancia Step: oltre 315 milioni per gli investimenti delle imprese in tecnologie digitali ed energia pulita. È quanto emerge da un'indagine condotta dall'ufficio studi Lapam Confartigianato. Mazzini: C'è bisogno di strumenti che permettano alle imprese di operare. L'espansione dei modelli generativi e del cloud enterprise accelera la costruzione di nuovi poli ad alta potenza computazionale. Rosolen ha sottolineato come tali investimenti rispondano alle esigenze di sicurezza informatica e alle ambizioni geopolitiche del territorio, rafforzando i collegamenti digitali verso l'Europa orientale. Secondo il nuovo report sullo stato dell'applicazione di innovazioni digitali e tecnologiche nell'agroalimentare, mentre in Europa gli investimenti in Agrifoodtech calano del 3,7%, l'Italia chiude il 2025 con il +18% in un anno.