La Regione lancia Step | oltre 315 milioni per gli investimenti delle imprese in tecnologie digitali ed energia pulita

Palermotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana ha pubblicato l'avviso Step (Strategic technologies for Europe platform), nell'ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. La misura è rivolta a sostenere investimenti produttivi e industriali in tecnologie digitali, deep tech, biotecnologie e soluzioni energetiche pulite ed. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

La Regione lancia Step: oltre 315 milioni per gli investimenti delle imprese in tecnologie digitali ed energia pulita - La Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso Step (Strategic technologies for Europe platform), nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021- Si legge su mondopalermo.it

regione lancia step oltreRegione, pubblicato l’avviso Step da 315 milioni di euro - “Con oltre 315 milioni di euro – afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – sosteniamo investimenti strategici, innovazione e sviluppo tecnologico avanzato in Sicilia. Lo riporta livesicilia.it

Innovazione, pubblicato Avviso del programma Step, vale oltre 315 milioni - La Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso Step (Strategic technologies for Europe platform), nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021- Scrive mondopalermo.it

regione lancia step oltreImprese, pubblicato l’Avviso Step da oltre 315 milioni di euro - La Regione siciliana ha pubblicato l'avviso Step (Strategic technologies for Europe platform), nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021- Da agrigentonotizie.it

regione lancia step oltreLa Regione lancia le Zone di "innovazione e sviluppo" - Guidesi: "4Così valorizziamo l'economia dei territori" ... Si legge su msn.com

Regione Lombardia lancia 'zone di innovazione e sviluppo (Zis)' - Rafforzare la competitività della Lombardia sugli scenari globali valorizzando le specificità economiche dei singoli territori. Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Regione Lancia Step Oltre