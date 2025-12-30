Donna trovata morta a Milano in un video si vede lei che entra con un uomo nel cortile poi lui si allontana da solo

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, in via Paruta a Milano, è stato rinvenuto il corpo di una donna, ancora da identificare, con evidenti segni sul collo e parzialmente vestita. Un video mostra la donna entrare con un uomo nel cortile, poi lui si allontana da solo. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le circostanze del decesso e individuare eventuali responsabilità.

Ieri in via Paruta a Milano è stato ritrovato il corpo di una donna, non ancora identificata, con segni sul collo e semivestita. Emergono le prime immagini di videosorveglianza.

