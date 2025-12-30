Donna trovata morta a Milano in un video si vede lei che entra con un uomo nel cortile poi lui si allontana da solo

Nella giornata di ieri, in via Paruta a Milano, è stato rinvenuto il corpo di una donna, ancora da identificare, con evidenti segni sul collo e parzialmente vestita. Un video mostra la donna entrare con un uomo nel cortile, poi lui si allontana da solo. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le circostanze del decesso e individuare eventuali responsabilità.

Ieri in via Paruta a Milano è stato ritrovato il corpo di una donna, non ancora identificata, con segni sul collo e semivestita. Emergono le prime immagini di videosorveglianza.

Milano, donna trovata morta nel cortile: «Un uomo nei filmati». Chi è la vittima? Tra i 25 e i 30 anni, nessuno ha denunciato la scomparsa - Un piumino adagiato sul corpo come una coperta improvvisata. ilmessaggero.it

Donna trovata morta in un cortile in via Paruta a Milano: l’ipotesi della violenza sessuale - Si tratterebbe di una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti coordinati dal pm di turno, Antonio Pansa, titolare del fascicolo per omicidio ... msn.com

Giovane donna trovata #morta a #Milano, nel cortile di un palazzo. “Ci sono i medici legali che hanno fatto tutti i rilievi del caso. Qualcosa di strano c’è sicuramente.” Queste le parole del Pm, Antonio Pansa, presente in via Paruta, a Milano, dove è stato ritrovat x.com

La giovane donna che è stata trovata senza vita in un cortile di un palazzo in via privata Paruta a Milano potrebbe essere stata strangolata. Cosa è emerso nel corso della prima ispezione - facebook.com facebook

