Lite tra ex per l’affidamento della figlia a Natale i genitori di lei si intromettono lui li investe | arrestato per tentato omicidio

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Melito di Napoli con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto i genitori della sua ex compagna, coinvolti in una lite per l'affidamento della figlia durante le festività natalizie. L'episodio, che ha scosso la comunità, si è verificato in un contesto di tensioni familiari e di ripicche.

A Melito di Napoli un giovane di 19 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver investito con l'auto i genitori della sua ex compagna. I due, appena usciti dalla caserma dei carabinieri dove lo avevano denunciato per minacce, sono finiti in ospedale ma, fortunatamente, non sono in pericolo di vita. La vicenda ha origine da una lite tra i due ex partner sull' affidamento della figlia durante le festività natalizie. La lite sull'affidamento della figlia a Natale e le minacce di morte. L'impossibilità di trovare un accordo su chi avesse il "diritto" di passare il Natale con la figlia fa salire la tensione tra i due ex e, nel tentativo di riportare la calma, intervengono anche i genitori di lei.

