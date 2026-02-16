Marotta difende Bastoni e risponde a Saviano | Ci penseranno gli avvocati

Beppe Marotta ha preso posizione dopo le accuse di Roberto Saviano contro Alessandro Bastoni, accusato di aver provocato un episodio durante Inter-Juventus. Marotta sostiene che Bastoni è stato vittima di una campagna diffamatoria sui social e afferma che l’Inter valuterà di ricorrere alle vie legali. La discussione è nata dopo le dichiarazioni di Saviano, che ha criticato duramente il difensore nerazzurro sui suoi canali. Marotta ha chiarito che i legali dell’azienda si occuperanno della questione, aggiungendo che non ci saranno compromessi sulla tutela dei giocatori.

Beppe Marotta difende Alessandro Bastoni, vittima a suo dire di una "gogna mediatica" dopo l'episodio di Inter-Juventus, e risponde in modo duro a Roberto Saviano, preannunciando una possibile querela. Il presidente dell'Inter è tornato su quanto accaduto sabato al suo arrivo in Lega calcio oggi per l'assemblea odierna. Dopo le polemiche arbitrali e la presa di posizione del designatore Rocchi contro i simulatori, Marotta dice: "La nostra posizione è semplicissima, sono qua perché abbiamo notato che c'è stata una presa di posizione mediatica veramente esagerata rispetto a quello che è accaduto.