Inter-Juventus la versione di Bastoni | Ho accentuato chiedo scusa Ma l’essere umano ha diritto di sbagliare
Bastoni ha ammesso di aver esagerato con le proteste durante la partita Inter-Juventus, spiegando di aver “accentuato” per errore e chiedendo scusa. L'episodio ha alimentato le discussioni, soprattutto dopo l’espulsione di Kalulu, che molti ritengono ingiusta. La tensione tra le due squadre resta alta, con scambi di accuse e polemiche che si protraggono da diversi giorni.
Milano, 17 febbraio – La sospetta simulazione di Bastoni, l'espulsione conseguente di Kalulu, le accuse reciproche Le polemiche continuano da giorni e non sono destinati a terminare in tempi brevi. E anche se domani sera ( ore 21 ) l'Inter torna già in campo per i playoff di Champions League, gli strascichi del match contro Juventus proseguono anche durante la conferenza stampa "europea". A presentare la partita contro i norvegesi del Bodo Glimt sono stati Cristian Chivu e Alessandro Bastoni. L'allenatore e il difensore nerazzurri, finiti entrambi al centro della bufera mediatica, hanno provato a mettere un punto definitivo alla questione offrendo la propria versione.
Bastoni: «Ho accentuato e dopo ho fatto pure peggio. L'essere umano ha il diritto di sbagliare ma deve chiedere scusa, sono qui per questo»Bastoni ha ammesso di aver peggiorato la situazione dopo aver inizialmente esagerato, spiegando che l’errore fa parte dell’essere umano, ma che è fondamentale chiedere scusa.
Bastoni ammette: «Il contatto sul mio braccio è stato accentuato. Ogni essere umano ha il diritto di sbagliare e deve riconoscerlo»Bastoni ha ammesso di aver accentuato il contatto sul braccio di Kalulu durante la partita di San Siro, spiegando che in quel momento ha reagito senza pensarci.
