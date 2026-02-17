Bastoni ha ammesso di aver accentuato il contatto sul braccio di Kalulu durante la partita di San Siro, spiegando che in quel momento ha reagito senza pensarci. La sua dichiarazione arriva dopo aver riconosciuto un gesto impulsivo e aver chiesto scusa pubblicamente. Bastoni ha anche detto che ogni persona può commettere errori e deve assumersi le proprie responsabilità.

Bastoni torna sui fatti di San Siro ammettendo di aver accentuato il contatto con Kalulu e scusandosi per la reazione avuta in campo. Dopo giorni di tensioni palpabili e polemiche feroci che hanno letteralmente monopolizzato i dibattiti televisivi e le discussioni sui social network, arriva una svolta inattesa e significativa. Alessandro Bastoni ha deciso di rompere il silenzio e di metterci la faccia. Il difensore dell’ Inter, finito nell’occhio del ciclone mediatico post Derby d’Italia, si è presentato spontaneamente ai microfoni di Sky Sport per fare chiarezza definitiva su quanto accaduto nella sfida contro la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bastoni ammette: «Il contatto sul mio braccio è stato accentuato. Ogni essere umano ha il diritto di sbagliare e deve riconoscerlo»

