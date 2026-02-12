Federico La Penna è stato scelto come arbitro del Derby d’Italia di questa sera. La decisione è stata presa, anche se l’ufficialità arriverà solo nelle prossime ore. Intanto, le voci dei giornali sportivi confermano che sarà l’arbitro romano a dirigere il big match tra Inter e Juventus a San Siro.

Il fischietto del Derby d’Italia ha ormai un nome e un cognome. Nonostante l’ufficialità dell’AIA sia attesa per le prossime ore, le indiscrezioni provenienti dai principali quotidiani sportivi convergono in modo unanime: sarà Federico La Penna della sezione di Roma a dirigere la supersfida tra Inter e Juventus a San Siro. La scelta del designatore cade su quello che la critica specializzata considera uno dei migliori arbitri della stagione per rendimento e costanza. Per il fischietto romano si tratta del debutto assoluto in un Inter-Juventus, una promozione sul campo che arriva nel momento più delicato del campionato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Inter-Juventus, scelta fatta: Federico La Penna arbitro del Derby d'Italia

Approfondimenti su Inter Juventus

L’arbitro scelto per il Derby d’Italia è La Penna.

Ultime notizie su Inter Juventus

