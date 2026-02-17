Inter-Juve Spalletti | Due torti colossali Poi chiama in causa Chivu

Il tecnico bianconero ha replicato al collega nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions col Galatasaray In casa Juve è vigilia della sfida col Galatasaray, valevole per l’andata del playoff Champions, ma l’argomento principe resta il derby d’Italia con l’Inter. A ‘Sky Sport’, prima della conferenza stampa, Luciano Spalletti è andato giù a muso duro prendendo le difese di Kalulu, espulso ingiustamente da La Penna. (Screen Sky Sport) – Calciomercato.it Il tecnico bianconero ha chiamato in causa il collega Chivu, anni fa allenato alla Roma, il quale dopo la partita è andato contro il difensore francese ( “da ammonito le mani devi tenertele a casa” ) pur di tutelare Bastoni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Luciano Spalletti critica duramente Kalulu, accusando il difensore del Milan di aver subito due decisioni errate durante l’ultimo confronto, e si infuria perché Chivu lo ha chiamato “bischero” in diretta TV.

Luciano Spalletti ha commentato la situazione di Kalulu, dopo che il difensore francese ha ricevuto due penalità evidenti durante la partita, e ha aggiunto che Chivu, ex calciatore e attuale dirigente, gli ha consigliato come comportarsi in queste circostanze.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Spalletti contro Marotta, Comolli contro La Penna: urla e liti, furia Juve nel tunnel a fine 1° tempo; Le pagelle di Inter-Juventus 3-2: la risolve Zielinski (7,5). Spalletti resta a -3 dal Napoli; La sfida nella sfida: Inter-Juve sarà anche il primo confronto tra Chivu e Spalletti; Spalletti, Inter-Juve senza fine: Kalulu ha avuto due torti e si è preso pure del fesso da Chivu.

Inter-Juve, spunta lo scontro Spalletti-Marotta: Una maialataEmerge un nuovo retroscena su Inter-Juve. Protagonisti Luciano Spalletti e Beppe Marotta, non lasciatisi benissimo (eufemismo) qualche stagione fa in nerazzurro. A quanto pare c’è stato uno scontro ... calciomercato.it

Inter-Juventus, la rissa: il labiale di Spalletti e cosa hanno urlato a La Penna Comolli e ChielliniInter-Juventus non è ancora finita: dagli episodi del campo alle turbolenze del dopo gara, fino al nuovo labiale di Spalletti nei confronti di Riccardo Ferri. sport.virgilio.it

Il retroscena di Dazn su Inter-Juve - facebook.com facebook

Il retroscena di Dazn su Inter-Juve x.com