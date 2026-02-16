Spalletti a Sky pre Galatasaray Juve | Kalulu ha subito due torti colossali è inaccettabile che debba prendersi anche del bischero da Chivu 

Luciano Spalletti critica duramente Kalulu, accusando il difensore del Milan di aver subito due decisioni errate durante l’ultimo confronto, e si infuria perché Chivu lo ha chiamato “bischero” in diretta TV. La sua presa di posizione arriva mentre prepara la Juventus alla partita contro il Galatasaray, sottolineando le ingiustizie che, secondo lui, hanno pesato sulla prestazione del giocatore.

Luciano Spalletti ha parlato a Sky alla vigilia di Galatasaray Juventus. Vediamo insieme che cosa ha detto il tecnico bianconero. Manca sempre meno al match tra Galatasaray e Juventus, valevole per l’andata dei playoff. Il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky, dove ha risposto a diverse domande. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE LE SENSAZIONI – «Le mie sensazioni per questa partita sono bellissime basta affacciarsi in quello spazio e si ha l’impressione di essere sotto un sole verticale, anzichè di essere sotto dei riflettori. Il problema è che quando ci sono luci così forti non ti creano spazi per l’ombra, non puoi nasconderti, per cui bisogna prendersi tutte le responsabilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

