Squalifica Conte ufficiale la decisione del Giudice Sportivo! Sarà in panchina per Juve Napoli? Ecco quante giornate dovrà scontare il tecnico

Da juventusnews24.com 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica di Antonio Conte, che dovrà scontare due giornate. Nonostante la sanzione, il tecnico sarà regolarmente in panchina durante la prossima partita tra Juventus e Napoli. Di seguito, i dettagli sulla decisione e le implicazioni per il match.

Squalifica Conte, il tecnico del Napoli è stato squalificato per due giornate e sarà regolarmente in panchina contro la Juventus. Il post-partita di Inter Napoli continua a far discutere, non solo per il risultato del campo ma soprattutto per le decisioni del Giudice Sportivo. Il verdetto è stato implacabile: la squalifica di Conte è ufficiale e costringerà il tecnico partenopeo a saltare le prossime due giornate di campionato. Un provvedimento che nasce dal caos generatosi al 26° minuto della ripresa, quando l’assegnazione di un calcio di rigore a favore dei nerazzurri ha scatenato la furia dell’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

squalifica conte ufficiale la decisione del giudice sportivo sar224 in panchina per juve napoli ecco quante giornate dovr224 scontare il tecnico

© Juventusnews24.com - Squalifica Conte, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo! Sarà in panchina per Juve Napoli? Ecco quante giornate dovrà scontare il tecnico

Leggi anche: Conte Napoli, arriva la squalifica per il tecnico dei partenopei! Ecco quante giornate dovrà scontare

Leggi anche: Napoli, due giornate di squalifica per Conte: la decisione del giudice sportivo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cosa rischia Antonio Conte dopo la sceneggiata per il rigore in Inter-Napoli: c'è il caso Allegri; Quante giornate di squalifica rischia Antonio Conte dopo l'espulsione di Inter-Napoli?; Inter-Napoli 2-2, Antonio Conte: «Una vera squadra»; Il nervosismo costa caro a Conte, il Napoli attende la decisione.

squalifica conte ufficiale decisioneNapoli, due giornate di squalifica per Conte: la decisione del giudice sportivo - Questa evidentemente la considerazione del giudice sportivo in relazione alla reazione che Antonio Conte ha avuto durante Inter- msn.com

squalifica conte ufficiale decisioneGIUDICE SPORTIVO - Serie A, due giornate di squalifica e multa da 15mila euro per Conte - Due giornate di squalifica sono state inflitte dal Giudice Sportivo della Serie A ad Antonio Conte, allenatore del Napoli espulso nel finale della partita contro l'Inter, domenica sera. napolimagazine.com

squalifica conte ufficiale decisioneUFFICIALE – Il Giudice Sportivo sanzione Conte: due turni di squalifica e multa per il tecnico azzurro - L'espulsione contro l'Inter e le polemiche di San Siro costano caro al tecnico del Napoli Antonio Conte. iamnaples.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.