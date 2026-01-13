Squalifica Conte ufficiale la decisione del Giudice Sportivo! Sarà in panchina per Juve Napoli? Ecco quante giornate dovrà scontare il tecnico

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica di Antonio Conte, che dovrà scontare due giornate. Nonostante la sanzione, il tecnico sarà regolarmente in panchina durante la prossima partita tra Juventus e Napoli. Di seguito, i dettagli sulla decisione e le implicazioni per il match.

Squalifica Conte, il tecnico del Napoli è stato squalificato per due giornate e sarà regolarmente in panchina contro la Juventus. Il post-partita di Inter Napoli continua a far discutere, non solo per il risultato del campo ma soprattutto per le decisioni del Giudice Sportivo. Il verdetto è stato implacabile: la squalifica di Conte è ufficiale e costringerà il tecnico partenopeo a saltare le prossime due giornate di campionato. Un provvedimento che nasce dal caos generatosi al 26° minuto della ripresa, quando l'assegnazione di un calcio di rigore a favore dei nerazzurri ha scatenato la furia dell'allenatore.

