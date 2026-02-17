Il Giudice Sportivo ha deciso di inibire Comolli e Chiellini, dopo l’incidente avvenuto durante la partita tra Inter e Juventus, giocata una settimana fa. La decisione deriva dai comportamenti ritenuti scorretti dei due, che hanno alimentato un vero e proprio “tunnel di fuoco” tra le due squadre. In particolare, il giudice ha anche sanzionato Kalulu per un fallo considerato scorretto. Da allora, si moltiplicano le discussioni sui social e tra gli esperti di calcio, mentre i protagonisti sono ancora sotto i riflettori.

2026-02-17 14:31:00 Arrivano conferme da TS: Sono ormai passati diversi giorni dal termine di Inter-Juve, ma quanto successo in campo continua a far discutere. L’espulsione di Kalulu dopo la plateale simulazione di Bastoni è stata ingiusta (il dietro le quinte di Bordocam), ma il VAR per regolamento non è potuto intervenire e l’arbitro La Penna ha squalificato il difensore francese, che ora sarà costretto a saltare la prossima partita. Come c’era da aspettarsi, infatti, il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica per il giocatore bianconero per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, mentre non sono arrivate aggravanti per Bastoni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Comolli e Chiellini inibiti: tunnel di fuoco Inter-Juve! Giudice Sportivo: “Kalulu scorretto”

Giudice sportivo Inter-Juve, inibiti Comolli e Chiellini. Una giornata a KaluluIl giudice sportivo ha deciso di sospendere Comolli e Chiellini dopo il match tra Inter e Juventus, a causa di comportamenti ritenuti scorretti.

Giudice sportivo Inter-Juve: una giornata a Kalulu, inibiti Comolli fino al 31 marzo e Chiellini fino al 27 febbraioIl giudice sportivo ha preso provvedimenti dopo il match tra Inter e Juventus, punendo i protagonisti coinvolti nelle discussioni sul campo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.