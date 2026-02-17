Giudice sportivo Inter-Juve | una giornata a Kalulu inibiti Comolli fino al 31 marzo e Chiellini fino al 27 febbraio

Il giudice sportivo ha preso provvedimenti dopo il match tra Inter e Juventus, punendo i protagonisti coinvolti nelle discussioni sul campo. Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, non potrà partecipare ad attività ufficiali fino al 31 marzo e dovrà pagare una multa di 15 mila euro. Chiellini, invece, è stato inibito fino al 27 febbraio. Comolli è stato sanzionato anche per le sue parole rivolte ai dirigenti avversari, mentre Chiellini è stato coinvolto nelle tensioni che si sono accese nel finale della partita.

L’ad della Juve, Damien Comolli, è stato inibito fino al 31 marzo e multato di 15 mila euro, mentre per il dirigente bianconero Giorgio Chiellini l’inibizione è fino al 27 febbraio. Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandre, dopo la lite nel tunnel di San Siro nell’intervallo di Inter-Juve, per l’espulsione di Kalulu. Nelle motivazioni, il giudice sottolinea che Comolli aveva «un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo"; trattenuto da Spalletti, e ha «proferito espressioni gravemente insultanti» verso l’arbitro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

