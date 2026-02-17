Bastoni | Riconosco di aver sbagliato Minacce di morte a mia moglie e mia figlia

Bastoni ha ammesso di aver commesso un errore dopo aver ricevuto minacce di morte rivolte a sua moglie e sua figlia, e lo ha fatto in un’intervista alla vigilia della partita di Champions contro il Bodo. Il difensore dell’Inter ha spiegato che le minacce sono arrivate in seguito al derby d’Italia perso contro la Juventus, e ha aggiunto che, nonostante tutto, non si lascia troppo condizionare, perché sa di essere sotto i riflettori. La famiglia di Bastoni ha ricevuto messaggi intimidatori sui social, che hanno creato molta preoccupazione.

Il difensore nerazzurro parla per la prima volta di quanto accaduto nel derby d'Italia con la Juve. Le sue parole alla vigilia di Bodo-Inter di Champions "Questa vicenda non mi ha segnato più di tanto, siamo persone esposte e dunque abituate a questa gogna mediatica". Così Bastoni in conferenza stampa, alla vigilia di BodoGlimt-Inter, in merito alle polemiche che si sono scatenate e che lo hanno coinvolto direttamente e pesantemente sia durante che dopo il derby d'Italia con la Juve. "Mi spiace più per mia moglie e per mia figlia che si sono ritrovate ad affrontare minacce di morte che non stanno né in cielo né in terra."