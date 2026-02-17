Inter-Juve Bastoni ammette l’errore su Kalulu | Ho accentuato la caduta non dovevo esultare Ma denuncia le minacce di morte a moglie e figlia

Bastoni ha ammesso di aver esagerato nel cadere dopo un contatto con Kalulu durante la partita Inter-Juve, fatto che ha suscitato polemiche. L'interista ha spiegato di aver sentito un tocco al braccio, ma di aver esagerato nel simulare, e si è scusato pubblicamente. Nel frattempo, ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte rivolte alla moglie e alla figlia, un episodio che ha causato grande preoccupazione.

«Ho sentito un contatto al braccio, che rivedendo ho assolutamente accentuato. Sono qui per ammetterlo. La cosa che mi dispiace di più è il comportamento successivo. Sono qui perché ogni essere umano ha il diritto di sbagliare e deve riconoscerlo». Sono le parole pronunciate oggi in conferenza stampa da Alessandro Bastoni, il difensore dell’Inter e della Nazionale finito nella bufera per aver propiziato l’espulsione di Pierre Kalulu nel big match contro la Juventus di sabato sera. «Ho voluto essere qui perché si è parlato tanto, anche più di quanto immaginassi. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo, per capire quali fossero le differenze rispetto a quello che ho vissuto», ha detto Bastoni ai microfoni di Sky alla vigilia della prossima sfida che attende l’Inter, quella di Champions League con i norvegesi del Bodo Glimt.🔗 Leggi su Open.online

