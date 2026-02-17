Inter-Juve Alessandro Bastoni | Perché ci metto la faccia Il messaggio a Kalulu
Alessandro Bastoni si è presentato davanti ai giornalisti per chiarire la sua posizione dopo il confronto tra Inter e Juventus, spiegando che ha deciso di parlare pubblicamente perché si è sentito coinvolto in discussioni che sono andate oltre le sue aspettative. Bastoni ha aggiunto di aver atteso qualche giorno per analizzare meglio l’accaduto, confrontandosi con immagini e commenti, e di voler spiegare le sue ragioni senza filtri. Nel suo discorso, ha anche rivolto un messaggio diretto a Kalulu, senza nascondere le sue intenzioni di mettere la faccia davanti alle polemiche.
"Ho voluto essere qui perché si è parlato molto più di quanto immaginassi. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo, per capire le differenze rispetto al live. Ho sentito un contatto al braccio, che rivedendo ho assolutamente accentuato. Sono qui per prendermi le responsabilità". Così il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match di Champions League contro il BodoGlimt, in merito all'episodio che ha portato al secondo giallo per il difensore della Juventus Pierre Kalulu nel derby d'Italia di sabato scorso, vinto 3-2 dai nerazzurri, la simulazione di cui tutta Italia ancora parla e che ha letteralmente infiammato il dibattito pallonaro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
