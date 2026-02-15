Caso Kalulu-Bastoni | perché la prova TV non salva la Juve e scagiona l’Inter

Il caso Kalulu-Bastoni, che ha coinvolto un episodio durante la partita tra Inter e Juventus, è stato deciso in tribunale. La prova televisiva mostrava chiaramente che l'intervento di Bastoni non era volontario, ma la sentenza ha comunque penalizzato la Juve e scagionato l’Inter. In questo modo, la decisione si è concentrata più sulla valutazione delle immagini che sulla reale dinamica dell’azione.

Il post-partita di Inter-Juventus si sposta dalle aule del campo a quelle della giustizia sportiva, ma il verdetto appare già blindato. Al centro della polemica il contatto tra Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu, con il difensore nerazzurro accusato di simulazione e il francese della Juventus sanzionato con un’espulsione per doppia ammonizione. Nonostante l’evidenza delle immagini, il Codice di Giustizia Sportiva congela ogni possibile ribaltone: la prova TV non sarà applicabile per sanzionare a posteriori il centrale dell’Inter. Secondo l’ Articolo 61, comma 4, l’intervento tramite immagini televisive è circoscritto esclusivamente a simulazioni che portino a un rigore o a un cartellino rosso diretto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Mario Bastoni ha evitato la squalifica perché la prova tv non conferma la sua simulazione su Kalulu.

Durante il match tra Inter e Juventus, Bastoni ha simulato un fallo e questa azione ha portato all'espulsione di Kalulu, lasciando i bianconeri in inferiorità numerica.

