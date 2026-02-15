Inter-Juve e il rosso a Kalulu Insulti e minacce Bastoni e la moglie chiudono i commenti social
Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso, e questa decisione ha scatenato insulti e minacce sui social network. Alessandro Bastoni e sua moglie hanno deciso di bloccare i commenti sui loro profili per proteggersi dalle parole offensive. I tifosi hanno reagito con rabbia, criticando sia l’arbitro sia le scelte della squadra avversaria.
Insulti e minacce sui social per il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni e la moglie, dopo l’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu nella gara contro la Juventus di ieri sera. «Povero bambino che ha un padre così schifoso», «Che bello quando morirai insieme ai tuoi figli": sono solo questi solo alcuni del centinaio di commenti comparsi nelle ultime ore sotto le ultime foto pubblicate su Instagram dal giocatore nerazzurro e dalla moglie Camilla, che hanno poi deciso di chiudere i commenti ai propri post. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Inter-Juventus reazioni social: Bastoni-Kalulu, i commenti dei tifosi
Domenica, l'Inter ha vinto contro la Juventus a San Siro, e sui social si scatenano discussioni sui duelli tra Bastoni e Kalulu.
Derby infuocato: esultanza Bastoni dopo rosso Kalulu al centro di polemiche e insulti social.
Alessandro Bastoni ha suscitato polemiche sui social dopo aver festeggiato con entusiasmo l’espulsione di Pierre Kalulu nel derby di San Siro del 15 febbraio 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter-Juve e il tabù Derby d’Italia: la capolista sfida anche la maledizione bianconera; Serie A | Inter-Juventus | Il tabellino; Inter-Juventus 3-2: Zielinski al 90', i bianconeri in 10 si arrendono solo nel finale. Polemiche per il rosso a Kalulu; Polemiche dopo Inter Juve, Spalletti si scaglia contro l'arbitro nel tunnel.
Inter-Juventus, caos in tribuna dopo il goal di Zielinski: dirigenti bianconeri costretti ad andarseneDopo il goal di Zielinski si è scatenato il caos anche sugli spalti e in tribuna autorità con la dirigenza bianconera costretta a lasciare i propri posti. msn.com
Parla Rocchi dopo Inter-Juve: il rosso sbagliato, il Var non intervenuto e lo sfogo sulla sceneggiata di Bastoni: «Cercano di fregarci in tutti i modi» x.com