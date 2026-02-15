inter juve e il rosso a kalulu insulti e minacce bastoni e la moglie chiudono i commenti social

Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso, e questa decisione ha scatenato insulti e minacce sui social network. Alessandro Bastoni e sua moglie hanno deciso di bloccare i commenti sui loro profili per proteggersi dalle parole offensive. I tifosi hanno reagito con rabbia, criticando sia l’arbitro sia le scelte della squadra avversaria.

Insulti e minacce sui social per il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni e la moglie, dopo l’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu nella gara contro la Juventus di ieri sera. «Povero bambino che ha un padre così schifoso», «Che bello quando morirai insieme ai tuoi figli": sono solo questi solo alcuni del centinaio di commenti comparsi nelle ultime ore sotto le ultime foto pubblicate su Instagram dal giocatore nerazzurro e dalla moglie Camilla, che hanno poi deciso di chiudere i commenti ai propri post. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Domenica, l'Inter ha vinto contro la Juventus a San Siro, e sui social si scatenano discussioni sui duelli tra Bastoni e Kalulu.

Alessandro Bastoni ha suscitato polemiche sui social dopo aver festeggiato con entusiasmo l’espulsione di Pierre Kalulu nel derby di San Siro del 15 febbraio 2026.

