Bodo Glimt Aleesami suona la carica | Pronti per la sfida con l’Inter! Mi manca l’Italia vi racconto il mio gol al Dortmund

Haitam Aleesami, ex difensore del Palermo ora in forza al Bodo Glimt, ha espresso grande entusiasmo per la partita contro l’Inter in Champions League. Aleesami ha detto di sentire la mancanza dell’Italia e ha ricordato il suo gol al Dortmund, una delle tappe più emozionanti della sua carriera. Durante un’intervista, il giocatore ha spiegato che il team norvegese è pronto a scendere in campo con determinazione. Aleesami ha anche parlato delle sfide che lo aspettano e del desiderio di fare bene in questa partita importante.

Pastore non ha dubbi: la partita tra Inter e Juventus sarà decisiva.

Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, apre una finestra sulla sua carriera e sul mercato, condividendo dettagli sui propri investimenti e scelte.

