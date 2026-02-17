L'Inter ha annunciato che Chivu non partirà con la squadra per la sfida in Norvegia a causa di un problema fisico. Il centrocampista turco Calhanoglu è rimasto ad Appiano per un affaticamento al quadricipite della gamba destra, mentre Frattesi si è fermato per un problema gastrointestinale. Questa assenza indebolisce la linea mediana dei nerazzurri prima della partita di Europa League.

Cristian Chivu dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi nella partita di andata dei playoff di Champions in casa del Bodo Glimt. Il turco non è partito con la squadra alla volta della Norvegia per un affaticamento al quadricipite della gamba destra, mentre l'azzurro è stato bloccato da un problema gastrointestinale con febbre. I nerazzurri scenderanno in campo domani alle 21, la gara di ritorno è invece in programma martedì 24, sempre alle ore 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, Chivu perde i pezzi a centrocampo: Calhanoglu e Frattesi non partono per la Norvegia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.