Calhanoglu Inter problemi a centrocampo per i nerazzurri? Il turco è in difficoltà mentre per quanto riguarda Frattesi in uscita?

Inter News 24 Calhanoglu Inter, la squadra di Chivu sta attraversando un momento difficile con molti centrocampisti che faticano a dare il massi, su Frattesi invece.. Le difficoltà a centrocampo dell' Inter stanno emergendo sempre più nelle ultime partite. Hakan Calhanoglu, pur essendo uno dei capocannonieri della Serie A con 5 gol, non ha dato il contributo sperato nelle ultime sfide, soprattutto contro Milan e Atletico Madrid. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il regista turco è stato protagonista in negativo, perdendo palloni cruciali che hanno portato a gol decisivi degli avversari, evidenziando una forma in calo.

