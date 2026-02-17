Inter Chivu ha spazzato via ogni scetticismo! I numeri non mentono il bilancio è impressionante

Cristian Chivu ha dimostrato il suo valore all’Inter, dopo aver raccolto tanti dubbi in estate. I dati delle ultime partite mostrano una crescita evidente, con la squadra che ha conquistato risultati importanti. Durante il Derby d’Italia, i tifosi hanno applaudito il suo lavoro, riconoscendo il passo avanti della squadra.

Impallomeni certifica l’Inter di Chivu: «I numeri non mentono. I nerazzurri giocano un calcio intenso e non vedono l’ora di…»Impallomeni analizza l’Inter di Chivu, sottolineando come i risultati confermino l’efficacia del lavoro svolto finora dai nerazzurri.

