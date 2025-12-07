Chivu Inter numeri da scudetto e identità chiara | Segniamo in ogni modo

di Dario Bartolucci Chivu Inter fotografa una squadra completa e letale in zona gol: dati offensivi impressionanti, gestione dei momenti della partita e la mentalità. Questa Inter segna in ogni modo e i numeri certificano una superiorità offensiva che nessun’altra squadra in Serie A riesce ad eguagliare. I nerazzurri hanno già realizzato 24 gol dall’interno dell’area di rigore e 6 da fuori, primato assoluto in entrambe le categorie. Un dato che racconta una squadra capace di colpire sia con la manovra nello stretto sia con le conclusioni dalla distanza. Dopo il 4-0 rifilato al Como, Cristian Chivu, allenatore romeno dei nerazzurri, ha analizzato con lucidità una prestazione che ha confermato maturità, intensità e varietà offensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, numeri da scudetto e identità chiara: «Segniamo in ogni modo»

Contenuti che potrebbero interessarti

Chivu va controcorrente e l’Inter torna alla vittoria

Calciomercato.com – Inter, Chivu su Esposito: “Andiamoci piano o lo bruceremo”

Inter, Zielinski a caccia di riscatto: “Tutto negativo se non vinci. Chivu diverso da Inzaghi” | VIDEO CM.IT

L’#Inter si diverte col Como: 4-0. Buon per #Marotta che #Fabregas rifiutò, #Chivu è meno da copertina ma è bravo Fabregas torna sul lago con quattro pappine. Non c'è stata partita. L'Inter ha giocato con ferocia agonistica. Reti di #Lautaro, Thuram, Calhanog - facebook.com Vai su Facebook

Buona domenica, le prime pagine sportive di oggi #7dicembre: "Musica Inter"; "Chivu power"; "Juve scudetto dentro o fuori" Vai su X

Gol e assist, l’Inter è già prima in classifica: tutti i numeri degli attacchi delle big di Serie A - Gli attacchi delle big di Serie A a confronto: l'Inter di Chivu è inarrivabile. Si legge su calciomercato.it

Napoli e Inter vale lo scudetto: la squadra di Conte costa più di quella di Chivu - Siamo solo all’inizio della stagione, ma la sfida tra Napoli e Inter vale già un pezzo di scudetto. Lo riporta panorama.it

Inter, vuoi lo Scudetto? Chiudi la porta. Chivu e il confronto con Inzaghi - Il calcio è (anche) matematica e Massimiliano Allegri, celebre per le sue “profezie”, lo sa bene. Lo riporta tuttosport.com