Impallomeni certifica l’Inter di Chivu | I numeri non mentono I nerazzurri giocano un calcio intenso e non vedono l’ora di…

Impallomeni analizza l’Inter di Chivu, sottolineando come i risultati confermino l’efficacia del lavoro svolto finora dai nerazzurri. Durante una trasmissione su Tmw Radio, l’esperto evidenzia come i numeri dimostrino un calcio intenso e ben organizzato, che riflette la crescita della squadra. Le sue osservazioni offrono una valutazione obiettiva e approfondita dello stato attuale dell’Inter.

Inter News 24 Impallomeni, su Tmw Radio, parla così dell’Inter di Chivu certificano l’ottimo lavoro svolto finora dai nerazzurri: le sue parole. Il momento che sta attraversando l’Inter è certificato non solo dai risultati, ma soprattutto da una qualità di gioco che appare attualmente senza eguali nel campionato. Con cinque vittorie consecutive messe a referto, l’entusiasmo attorno alla squadra è alle stelle e molti addetti ai lavori iniziano a chiedersi se questa sia effettivamente la versione definitiva del progetto tecnico nerazzurro. La solidità difensiva unita a un attacco atomico sta permettendo al club di sognare una fuga scudetto che potrebbe decidere la stagione in anticipo. 🔗 Leggi su Internews24.com

