Bodo Inter conferenza Knutsen | Inter forte sarà dura Spero in partita leale

Kjetil Knutsen, allenatore del BodøGlimt, ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter, sottolineando che i nerazzurri sono una squadra forte e che il match sarà difficile. La causa di questa sfida è la prima mano dei playoff di UEFA Champions League, che mette di fronte due club molto diversi. Knutsen ha espresso il suo desiderio di assistere a una partita leale e combattuta, evidenziando l’importanza di una gara corretta per entrambe le squadre.

Bodo Inter conferenza Knutsen. Alla vigilia dell'andata dei playoff di UEFA Champions League, l'allenatore del BodøGlimt, Kjetil Knutsen, ha presentato la sfida contro l' Inter con grande rispetto ma anche con fiducia. Il tecnico ha sottolineato il valore dei nerazzurri e l'importanza di affrontare la gara con personalità: " Sarà una gara dura, affrontiamo una squadra molto forte. L'Inter è una delle squadre europee di punta, con qualità nei singoli e nella squadra ". Knutsen ha poi evidenziato l'atteggiamento che servirà ai suoi per competere ad alti livelli, indipendentemente dalle condizioni climatiche: " Dobbiamo fare le cose a modo nostro, non importa se ci siano meno dieci gradi o ancora meno ".