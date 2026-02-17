Anche in Norvegia conoscono l’Inter l’allenatore del Bodo Glimt | Spero sia una gara leale col Var i trucchi sporchi pagano

L’allenatore del Bodo Glimt, Knutsen, ha detto che conosce bene l’Inter e si aspetta una partita corretta, perché con il VAR i trucchi sporchi sono più difficili da nascondere. La sua squadra si prepara alla sfida di playoff di Champions League e lui ha sottolineato che il rispetto delle regole può fare la differenza. Durante la conferenza stampa, ha anche spiegato che il suo obiettivo è giocare senza scorrettezze, fiducioso che il VAR possa contribuire a mantenere la partita pulita.

Il tecnico del Bodo Glimt Knutsen è intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida contro l'Inter valida per i playoff di Champions League. Non le ha mandate a dire a Var e Inter stessa, parlando chiaramente di come i nerazzurri stiano "sfruttando" (ne parlava riguardo all'episodio di Bastoni ndr) la possibilità che il Var stesso concede di essere antisportivo e in qualche modo "sporco". Utilizzando trucchi. Di seguito quanto dichiarato. Knutsen: "Il Var deve evitare l'antisportività, ora i trucchi sporchi pagano". Caso Bastoni, allenatore Bodo 'spaventato': "Spero sia partita leale, trucchi sporchi pagano"Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo Glimt, ha espresso preoccupazione per il caso Bastoni, accusando indirettamente l'Inter di aver usato trucchi sporchi per ottenere vantaggi. Bodo Inter conferenza Knutsen: "Inter forte, sarà dura. Spero in partita leale"Kjetil Knutsen, allenatore del BodøGlimt, ha parlato alla vigilia della partita contro l'Inter, sottolineando che i nerazzurri sono una squadra forte e che il match sarà difficile. Il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni rompe il silenzio in merito all'espulsione di Kalulu nel big match di sabato sera tra Inter e Juventus. In Conferenza Stampa prima di Inter-Bodo Glimt per la Champions League ha detto: «Ho voluto