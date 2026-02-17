Intelligenza Artificiale e Data Center | Scorte Hard Disk Western Digital esaurite fino al 2026 prezzi in rialzo
Western Digital ha annunciato che le scorte di hard disk sono finite fino al 2026 a causa della forte richiesta di intelligenza artificiale. La crescente domanda di sistemi di intelligenza artificiale spinge le aziende a acquistare più spazio di archiviazione, lasciando i magazzini in crisi. In negozio, i clienti trovano solo poche unità disponibili, mentre i prezzi continuano a salire.
La Sete di Dati dell'Intelligenza Artificiale Mette in Ginocchio il Mercato degli Hard Disk: Western Digital Senza Scorte per il 2026. La crisi degli hard disk (HDD) è diventata realtà. Western Digital, uno dei principali produttori mondiali, ha esaurito le scorte per il 2026 e si è assicurata contratti di fornitura a lungo termine fino al 2028, in risposta alla crescente domanda di spazio di archiviazione da parte dei data center e all'esplosione dell'intelligenza artificiale. La situazione, emersa durante la recente conference call sui risultati finanziari dell'azienda, rischia di innescare un'impennata dei prezzi e difficoltà di approvvigionamento per consumatori e aziende.
Western Digital sviluppa dischi duri da 140TB per supercomputer e data center
Western Digital ha svelato un nuovo disco rigido da 140 terabyte destinato a supercomputer e data center.
L’intelligenza artificiale fa nascere data center e proteste
L'espansione dei data center, essenziali per supportare l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali, solleva questioni ambientali e di sostenibilità.
