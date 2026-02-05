Western Digital sviluppa dischi duri da 140TB per supercomputer e data center

Western Digital ha svelato un nuovo disco rigido da 140 terabyte destinato a supercomputer e data center. L’azienda ha fatto sapere che in soli sei anni è passata dal prototipo alla produzione di questa tecnologia, che promette di rivoluzionare il modo in cui si archivia e si gestiscono grandi quantità di dati. Ora, i data center potranno contenere più informazioni con meno dispositivi, riducendo anche gli spazi e i costi.

**Western Digital annuncia HDD di 140TB per i data center: il futuro dell'archiviazione è più vicino di quanto sembri** Sono passati soli sei anni tra il primo prototipo e l'ingresso in produzione di dischi rigidi capaci di raggiungere capacità superiori ai 140 terabyte. È l'annuncio ufficiale di **Western Digital**, che ha presentato una roadmap ambiziosa per l'archiviazione su disco meccanico, destinata a rinnovare il panorama dei **data center** e dei **supercomputer**. Il colpo di scena è l'uso del nuovo processo tecnologico **HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording)**, che permette di ottenere una densità di memorizzazione fino a **10 terabyte per piatto**, un livello quasi tre volte superiore rispetto ai modelli attuali.

