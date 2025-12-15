L’intelligenza artificiale fa nascere data center e proteste

L'espansione dei data center, essenziali per supportare l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali, solleva questioni ambientali e di sostenibilità. Mentre queste infrastrutture favoriscono innovazione e progresso, il loro impatto energetico e ambientale diventa sempre più rilevante, portando a proteste e dibattiti sulla gestione responsabile delle risorse.

