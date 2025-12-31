Alla memoria di Fulvio Martini il Premio Francesco Cossiga per l’intelligence

Alla sua sesta edizione, il Premio Francesco Cossiga per l’Intelligence è stato assegnato alla memoria dell’ammiraglio Fulvio Martini, direttore del Sismi dal 1984 al 1991. L’onorificenza riconosce il contributo di Martini nel campo dell’intelligence, ricordando la sua figura e il suo impegno professionale. L’iniziativa mira a valorizzare il ruolo strategico delle attività di intelligence per la sicurezza nazionale.

Giunto alla sua sesta edizione, è stato assegnato alla memoria dell’ammiraglio Fulvio Martini, direttore del Sismi dal 1984 al 1991, il Premio “Francesco Cossiga per l’Intelligence”. Lo ha comunicato il presidente della Giuria, Gianni Letta, che è stato coadiuvato dai vice presidenti Giuseppe Cossiga e Mario Caligiuri. Il Premio è promosso dal 2020 dalla Società Italiana di Intelligence e viene assegnato ogni anno per sottolineare personalità che si siano particolarmente distinte per diffondere la cultura dell’Intelligence nel nostro Paese. Le edizioni precedenti sono state conferite a Carlo Mosca (2020), Paolo Savona (2021) Franco Gabrielli (2022) Elisabetta Belloni (2023) e Gianni De Gennaro (2024). 🔗 Leggi su Formiche.net

