Il 17 febbraio, a Roma, si terrà il convegno dedicato al Premio Francesco Cossiga per l’intelligence 2025, organizzato nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. La manifestazione inizia alle 10 e riunisce esperti e rappresentanti delle istituzioni per discutere delle future sfide nel settore.

ROMA – Martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “”. E’ previsto un messaggio del vice presidente della Camera, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Alla memoria di Fulvio Martini il Premio Francesco Cossiga per l’intelligence

Alla sua sesta edizione, il Premio Francesco Cossiga per l’Intelligence è stato assegnato alla memoria dell’ammiraglio Fulvio Martini, direttore del Sismi dal 1984 al 1991.

Argomenti discussi: Premio Cossiga: l'ammiraglio Martini e l'ex presidente, due modelli dell’intelligence repubblicana; Lo chef dei presidenti Catzola e l’incontro con gli studenti.

