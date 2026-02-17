Insulti a La Penna alla fine del primo tempo | Comolli ad Juventus rischia l’inibizione

Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha insultato La Penna durante il primo tempo, e un video dell’episodio sta circolando sui social. L’azione è avvenuta sotto gli occhi di molti spettatori presenti allo stadio, e il video mostra chiaramente le parole dure rivolte al direttore di gara. La scena ha scatenato molte reazioni online e potrebbe portare a sanzioni per Comolli.

Il video dell'aggressione verbale di Comolli, amministratore delegato della Juventus, ai danni di La Penna ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Con lui si vedono anche Chiellini e Spalletti rimbrottare pesantemente l'arbitro a causa della sua decisione sull'espulsione di Kalulu. Ecco cosa rischia Comolli: il punto di Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. Comolli, ecco cosa rischia. Si legge sul Corpsort: Il rischio di una squalifica (o inibizione, trattandosi di dirigenti) è alta, quasi una certezza. L'ad della Juve, Damien Comolli, e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini saranno giudicati oggi da Gerardo Mastrandrea per quanto successo alla fine del primo tempo di Inter-Juve, all'ingresso del tunnel (immortalato dai telefonini dei tifosi di San Siro), ma soprattutto sotto il tunnel, fino agli spogliatoi.