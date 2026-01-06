Juventus Criscitello | Comolli rischia di farsi del male

Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, ha commentato recenti sviluppi legati alla Juventus, sottolineando le possibili conseguenze delle azioni di Comolli. Le sue dichiarazioni, emerse nell’editoriale di Sportitalia, evidenziano le preoccupazioni e le riflessioni sulla situazione attuale del club e delle figure coinvolte, offrendo un’analisi obiettiva e senza enfasi.

Il giornalista e direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha rilasciato delle dichiarazioni all’interno del suo editoriale per Sportitalia. “La Juventus ha preso la strada sbagliata. La catena più è corta e la società meglio rende. Siamo consapevoli che la Juventus non può essere paragonata ai piccoli club ma a Inter, Milan e Napoli assolutamente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Criscitello: “Comolli rischia di farsi del male” Leggi anche: Juventus, Criscitello shock “Scudetto? Lo vince la Juve” Leggi anche: Palestra Juventus, pericolo sorpasso: quella big di Serie A rischia di complicare i piani di Comolli. Novità attese già per gennaio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Criscitiello bacchetta la Juve: “C’è troppa confusione! Dovrebbe imitare il Napoli”; Criscitiello: “Elkann e il mondo Juve: più Direttori che attaccanti”. Criscitiello attacca la Juve: "Più direttori sportivi che attaccanti. Guardate il Napoli..." - Così scrive Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia: "Il Napoli ha Conte che fa ... tuttonapoli.net

Criscitiello: “Elkann e il mondo Juve: più Direttori che attaccanti” - com: Elkann e il mondo Juve: più Direttori che attaccanti Se facciamo un rapido calcolo forse, di poco, alla Juventus ci sono più ... tuttojuve.com

Criscitiello: "Mercato estivo flop, più direttori sportivi che attaccanti. La strada presa è sbagliata" - Il focus del direttore di Sportitalia è andato sulla Juventus che sta vivendo anni di grande confusione societaria. msn.com

"Se facciamo un rapido calcolo forse, di poco, alla Juventus ci sono più Direttori Sportivi che attaccanti a disposizione di Luciano Spalletti. Tolto Vlahovic, infortunato e fuori uso in scadenza di contratto, restano Openda, David e Milik (si fa per dire). Gli altri son - facebook.com facebook

Criscitiello: “Se facciamo un rapido calcolo forse, di poco, alla Juventus ci sono più Direttori Sportivi che attaccanti a disposizione di Luciano Spalletti. Tolto Vlahovic, infortunato e fuori uso in scadenza di contratto, restano Openda, David e Milik (si fa per dire). x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.