Juventus | Spalletti e Comolli vs La Penna

Il Derby d’Italia di sabato 14 febbraio 2026 ha lasciato strascichi ben oltre il campo: Inter batte Juventus 3-2 a San Siro, ma il vero protagonista è stato l’arbitro Federico La Penna, al centro di una bufera per l’espulsione di Pierre Kalulu nel primo tempo. Il francese juventino, già ammonito, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Luciano Spalletti e Francesco Comolli si sono scagliati contro La Penna nel tunnel degli spogliatoi dopo la partita tra Juventus e Inter.

Chiellini, Comolli e Spalletti hanno protestato furiosamente contro La Penna durante l’intervallo, dopo aver visto un episodio che ha scatenato la loro ira.

Inter-Juventus: Spalletti in silenzio, Chiellini e Comolli spostano il fuoco su Rocchi. E per Chivu la colpa è di KaluluInter-Juventus: Spalletti non parla a fine partita, Chiellini e Comolli spostano il fuoco su Rocchi mentre Chivu assolve Bastoni e dà la colpa a Kalulu per l'espulsione ... sport.virgilio.it

Comolli e Chiellini: Inter-Juve vergogna davanti a tutto il mondo, è il punto di non ritornoIl club bianconero distrugge Rocchi e le sue designazioni: La Penna inadeguato, inaccettabile, stasera non si può parlare di calcio ... tuttosport.com

"Non esiste, non esiste": la furia di Chiellini, Comolli e Spalletti contro La Penna. L’ad, scatenatissimo, portato via dal tecnico "Non esiste, non esiste". Lo urla a più riprese il Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, all'intervallo della p facebook

Spalletti e i giocatori della Juventus non parleranno dopo #InterJuve x.com