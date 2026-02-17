Insultata pesantemente da un cantante | il retroscena di Andrea Delogu su Sanremo

Andrea Delogu rivela di essere stata pesantemente insultata da un cantante durante il Festival di Sanremo, un episodio che le ha lasciato un segno. La conduttrice ha raccontato che l'incidente è avvenuto nel corso di una serata, quando il cantante ha rivolto parole offensive nei suoi confronti davanti a tutto il pubblico. Quel momento ha attirato l’attenzione di molti spettatori e ha fatto discutere sui social.

Andrea Delogu svela un retroscena sul Festival di Sanremo e su un cantante che l’avrebbe insultata pesantemente. La conduttrice, intervistata da Skuola.net, ha rivelato di essere rimasta sconvolta dalle parole di un big della musica che si sarebbe rivelato pessimo nei suoi confronti. Andrea Delogu insultata da un cantante famoso. Andrea Delogu ha svelato che l’episodio sarebbe accaduto durante il Festival di Sanremo dove lei era stata chiamata per condurre la diretta su Rai Radio 2. Mentre stava lavorando si sarebbe presentato un cantante del Festival. Andrea non ha voluto fare il nome, ma ha spiegato che si trattava di un artista noto, molto amato e conosciuto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Insultata pesantemente da un cantante”: il retroscena di Andrea Delogu su Sanremo "Tro**". Andrea Delogu insultata pesantemente da un big della musica: il retroscena sul Festival di Sanremo Andrea Delogu è stata pesantemente insultata da un noto artista della musica, a causa di un commento fatto in passato. “T***a”: Andrea Delogu insultata da un Big “molto amato” a Sanremo, il video Andrea Delogu ha subito insulti da un famoso cantante durante il Festival di Sanremo, a causa di una battuta non gradita. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanremo, Andrea Delogu insultata pesantemente da un big: Avrei voluto saperlo, il racconto imbarazzante; Tro**. Andrea Delogu insultata pesantemente da un big della musica: il retroscena sul Festival di Sanremo; Salto con gli sci, odio social nei confronti di Pola Beltowska: Non lo avrei mai immaginato; Milano-Cortina, la 19enne Beltowska minacciata di morte: il caso funesta i Giochi | Libero Quotidiano.it. Sanremo, Andrea Delogu insultata pesantemente da un big: Avrei voluto saperlo, il racconto imbarazzanteUn retroscena mai raccontato riaccende il dibattito sul rispetto dietro le quinte della musica italiana: il momento svilente vissuto da Delogu a Sanremo. libero.it Tro**. Andrea Delogu insultata pesantemente da un big della musica: il retroscena sul Festival di SanremoSolo due giorni fa, l'account ufficiale di Skuola.net ha ripubblicato su TikTok l'estratto di un'intervista che Andrea Delogu rilasciò circa 9 mesi fa. Si tratta di un passaggio su un fatto - ... today.it “Mi diede della tr**a” Andrea Delogu rivela la brutta esperienza a Sanremo. L’insulto da parte di un noto artista facebook