Insidia la ex fidanzata in discoteca arrestato

Marco Bianchi ha arrestato dopo aver aggredito la sua ex fidanzata in discoteca. L’episodio è avvenuto nella notte, mentre la musica continuava a suonare e le luci illuminate la pista da ballo. La donna è riuscita a scappare e a chiedere aiuto, mentre lui cercava di bloccarla con violenza. La serata si è trasformata in un incubo per i presenti.

La musica va avanti, le luci tagliano la pista e la serata sembra scorrere come tante altre sulla riviera. Poi, alle 3.30, un segnale silenzioso rompe l'equilibrio: è l'allarme anti-stalking che si attiva e trasforma una notte in discoteca in un intervento urgente. Ancora una volta, la tecnologia e il coordinamento tra forze dell'ordine diventano decisivi nel contrasto alla violenza di genere. Prosegue senza sosta l'impegno dei Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima su questo fronte. Nella notte tra sabato e domenica i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno arrestato in flagranza un ventenne, ritenuto responsabile della violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.