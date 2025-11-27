La sparatoria fuori dalla discoteca Arrestato 33enne | tentato omicidio
Sparò al buttafuori che lo aveva invitato a lasciare la discoteca perché era l’orario di chiusura. È successo a Lainate alle quattro di notte dello scorso 14 settembre. Dopo due mesi di indagini, il 21 novembre i carabinieri della Compagnia di Rho, con l’ausilio del personale specializzato del Nucleo Radiomobile di Milano, hanno arrestato Vito Maisano, 33enne: per lui l’accusa è tentato omicidio e porto abusivo di arma. La sparatoria, nella quale fortunatamente nessuno era rimasto ferito, era avvenuta davanti al locale notturno, alla presenza di molti giovani che, dopo aver trascorso la serata in discoteca, erano usciti dal locale e stavano raggiungendo a piedi le proprie macchine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
