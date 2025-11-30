La truffa dell’auto coinvolta nel furto in gioielleria a Torino | famiglia fa arrestare due finti carabinieri

“La sua auto è stata coinvolta in un furto di gioielli. Dobbiamo verificare l’oro che ha in casa”, dicono a un 77enne, ma la sua famiglia li fa arrestare. Così finiscono in manette un 29enne e un 32enne residenti nel napoletano, entrambi in procinto di prendere in consegna, per mezzo della nipote. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

