Brit night - aperitivo con conversation + live rubbish oasis tribute + uk rock djset
Brit Night è un evento dedicato alla cultura britannica, con aperitivo e conversazione in inglese organizzati da Wall Street English, a partire dalle 18:00. Seguiranno un live tribute agli Oasis e un DJ set di musica rock del Regno Unito, offrendo un’immersione autentica nello spirito britannico in un ambiente informale e coinvolgente. Un’occasione per condividere musica, dialogo e atmosfere tipiche del Regno Unito.
