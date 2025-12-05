Peter Pan English Pre-School e English Primary School | una storia di bilinguismo a Modena
La Peter Pan English Pre-School è attiva a Modena da oltre vent’anni e, dal 2005, il percorso si completa con la English Primary School, oggi un punto di riferimento per le famiglie che cercanoa un’educazione bilingue seria, continua e riconosciuta a livello internazionale. L’infanzia full English e la primaria bilingue condividono la stessa visione: offrire ai bambini un ambiente sereno, curato e stimolante, dove crescere competenti e sicuri. La English Primary School segue le Indicazioni Nazionali per la parte italiana e l’English National Curriculum per la parte inglese, insegnata da docenti madrelingua provenienti da diversi Paesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Apocalypse of Peter (English Edition) Formato Kindle Edizione Inglese di A.A. V.V. (Autore) The Apocalypse of Peter (Apocalypsis Petri or the Revelation of Peter) is a document of monumental importance that sits just outside the boundary of the New Testame - facebook.com Vai su Facebook
"Peter Chiusa" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Peter Pan English Pre-School e English Primary School: una storia di bilinguismo a Modena - Scuola / Punto di riferimento per le famiglie che cercano un’educazione seria e riconosciuta a livello internazionale ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Peter Pan Pre-School, Rawdon, rated Good by Ofsted - school based in Rawdon has improved to a Good rating following a recent Ofsted inspection. Riporta thetelegraphandargus.co.uk