La Peter Pan English Pre-School è attiva a Modena da oltre vent’anni e, dal 2005, il percorso si completa con la English Primary School, oggi un punto di riferimento per le famiglie che cercanoa un’educazione bilingue seria, continua e riconosciuta a livello internazionale. L’infanzia full English e la primaria bilingue condividono la stessa visione: offrire ai bambini un ambiente sereno, curato e stimolante, dove crescere competenti e sicuri. La English Primary School segue le Indicazioni Nazionali per la parte italiana e l’English National Curriculum per la parte inglese, insegnata da docenti madrelingua provenienti da diversi Paesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Peter Pan English Pre-School e English Primary School: una storia di bilinguismo a Modena