Calabria ciclone Harry | coste devastate a rischio infrastrutture e centri abitati Danni per 300 milioni

La Calabria piange danni per oltre 300 milioni dopo il passaggio del ciclone Harry. Le coste sono state devastate, con infrastrutture e centri abitati a rischio. La presidente dell’Anci Calabria, Simona Scarcella, ha spiegato che la morfologia della regione è stata profondamente alterata. La situazione resta critica, con il timore che molte zone siano ancora vulnerabili.

Roma, 10 febbraio 2026 – Un quadro devastante emerge dall’audizione alla Camera dei rappresentanti di Anci Calabria, Sicilia e Sardegna, con la presidente Simona Scarcella che ha lanciato un allarme sulla profonda alterazione della morfologia costiera calabrese a seguito del ciclone Harry. A rischio, secondo quanto emerso, intere spiagge, infrastrutture ferroviarie lungo la fascia ionica reggina e, potenzialmente, centri abitati esposti a future mareggiate. La presidente dell’Anci Calabria e sindaca di Gioia Tauro, Simona Scarcella, ha descritto alla Commissione Ambiente della Camera una situazione che definisce “catastrofica”, mai registrata prima sul territorio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’erosione della costa ha portato alla perdita di 300 ettari di terreno lungo la foce del fiume Reno.

Il ciclone Harry ha provocato danni stimati in almeno 740 milioni di euro in Sicilia, portando le autorità a dichiarare lo stato di emergenza regionale.

