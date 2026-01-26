Primi 100 milioni stanziati dal Cdm per fronteggiare il maltempo nel Sud Italia il plauso di Sbarra

Il Consiglio dei Ministri ha destinato i primi 100 milioni di euro per affrontare le conseguenze del maltempo nel Sud Italia, con particolare attenzione a Sicilia, Sardegna e Calabria. La dichiarazione di stato di emergenza nazionale mira a garantire un intervento rapido e coordinato per sostenere le comunità colpite. Il ministro Sbarra ha espresso apprezzamento per questa misura, considerandola un passo importante per la gestione dell’emergenza.

Il sottosegretario alla presidenza del consiglio: "È essenziale lavorare contemporaneamente sull’emergenza e sulla ricostruzione, prestando attenzione anche all’erosione costiera e alla sicurezza del territorio” Il governo Meloni ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, intervenendo tempestivamente a sostegno delle comunità colpite dal maltempo. A confermarlo è il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Sud Luigi Sbarra, in un’intervista all’Ansa. Sbarra sottolinea l’importanza di un approccio integrato: "È essenziale lavorare contemporaneamente sull’emergenza e sulla ricostruzione, prestando attenzione anche all’erosione costiera e alla sicurezza del territorio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su sud italia

Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, zone colpite dal recente maltempo.

In risposta ai danni causati dal ciclone 'Harry' in Sicilia orientale, la Baps ha stanziato 100 milioni di euro per sostenere famiglie e imprese colpite.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su sud italia

Argomenti discussi: Ammortizzatori sociali e sostegni 2026: il riepilogo dell’Inps; Maltempo, 100 milioni di euro stanziati dalla Baps per famiglie e imprese colpite; Alluvioni in Calabria, Sicilia e Sardegna: il Gruppo BPER stanzia 100 milioni in ciascuna regione a favore di famiglie e imprese; Ciclone Harry, il Sud conta i danni. Dal governo 100 milioni.

Ciclone Harry, dichiarato lo stato di emergenza nazionale: stanziati i primi 100 milioni, 33 alla SiciliaArrivano i primi fondi per fronteggiare le immediate necessità, Schifani: «Alla nostra gente voglio dire che non è sola. Tutte le strutture regionali sono al lavoro» ... msn.com

Maltempo: Musumeci, da Cdm ok stato emergenza per Calabria, Sicilia e SardegnaStanziati 100 milioni per primi interventi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di ... ilsole24ore.com

Il ciclone Harry ha arrecato importanti danni in tutto il Sud Italia e purtroppo ha fatto anche da cornice all’ennesima strage di persone migranti. 51 persone su una barca, una sola sopravvive. Otto imbarcazioni partite dalla Tunisia, oltre 380 dispersi nel Mediterr - facebook.com facebook

Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com