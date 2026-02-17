Infortunio Rrahmani altro stop in casa Napoli | lesione di alto grado alla coscia sinistra per il difensore
Il difensore del Napoli, Rrahmani, si ferma ancora a causa di una lesione muscolare alla coscia sinistra, scoperta dopo l’ultimo incontro contro la Roma. Gli esami presso il Pineta Grande Hospital hanno rivelato un danno di alto grado, prolungando così il suo periodo di recupero. Rrahmani si era infortunato durante la partita e ora dovrà attendere settimane prima di tornare in campo.
Rrahmani, lesione alto grado bicipite femorale coscia sinistra (rischia due mesi di stop)Amir Rrahmani si è infortunato durante la partita tra Napoli e Roma, perché ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.
Napoli, per Rrahmani lesione di alto grado al bicipite femorale: lungo stopRrahmani si è infortunato durante la partita contro la Roma e ha subito una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Infortunio Rrahmani, l'esito degli esami: lesione di alto grado al bicipite femorale. Lungo stopLa sfida tra Napoli e Roma ha lasciato il segno non solo sul tabellino, ma anche in infermeria. Amir Rrahmani, protagonista involontario del calcio di rigore assegnato ai giallorossi - visto che nella ... msn.com
