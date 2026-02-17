Infortunio Rrahmani altro stop in casa Napoli | lesione di alto grado alla coscia sinistra per il difensore

Il difensore del Napoli, Rrahmani, si ferma ancora a causa di una lesione muscolare alla coscia sinistra, scoperta dopo l’ultimo incontro contro la Roma. Gli esami presso il Pineta Grande Hospital hanno rivelato un danno di alto grado, prolungando così il suo periodo di recupero. Rrahmani si era infortunato durante la partita e ora dovrà attendere settimane prima di tornare in campo.

