Inter come stanno Acerbi e Calhanoglu | aggiornamenti e tempi di recupero

Durante la recente sfida di Champions League contro il Liverpool, l’Inter ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Acerbi e Calhanoglu. Ecco gli aggiornamenti sulle loro condizioni e i tempi di recupero previsti, per capire quando potranno tornare in campo e contribuire alla stagione nerazzurra.

L’Inter nella gara contro il Liverpool di Champions League ha perso Acerbi e Calhanoglu: come stanno i due calciatori e quando potranno rientrare in campo (Ansa Foto) – SerieAnews A volte una partita ti cambia la settimana. E, qualche volta, l’inverno intero. A Liverpool è successo tutto in fretta: prima il centrale, poi il cervello della squadra. Due uscite ravvicinate, due vuoti in corsia d’emergenza. Lo staff ha reagito con ordine, i compagni con la solidità di chi sa che la stagione è fatta anche di scosse. Il dettaglio clinico, però, chiede tempo: diagnosi definitive solo dopo gli esami strumentali. 🔗 Leggi su Serieanews.com