Infortunio Acerbi l’Inter trema | le ultime sui tempi di recupero di lui e Calhanoglu secondo Gazzetta

Inter esce dalla notte di Champions con più di un problema. Oltre alla sconfitta contro il Liverpool, infatti, Cristian Chivu deve fare i conti con due infortuni pesantissimi in vista della sfida contro il Genoa e, soprattutto, della Supercoppa di gennaio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sia Francesco Acerbi che Hakan Calhanoglu rischiano di rimanere ai box più a lungo del previsto. Il difensore classe 1988, uscito al 30' del match di San Siro, ha riportato un problema ai flessori che potrebbe costringerlo a saltare diverse partite.