Infortunio Acerbi l’Inter trema | le ultime sui tempi di recupero di lui e Calhanoglu secondo Gazzetta
L'infortunio di Acerbi mette in allarme l'Inter, preoccupata per i tempi di recupero del difensore e di Calhanoglu. La situazione crea incertezza in vista delle prossime sfide di campionato e coppa, con i nerazzurri che devono valutare attentamente le condizioni dei loro giocatori chiave.
Inter News 24 Infortunio Acerbi, i nerazzurri valutano l'emergenza: anche Calhanoglu in dubbio per le prossime sfide di campionato e coppa. L' Inter esce dalla notte di Champions con più di un problema. Oltre alla sconfitta contro il Liverpool, infatti, Cristian Chivu deve fare i conti con due infortuni pesantissimi in vista della sfida contro il Genoa e, soprattutto, della Supercoppa di gennaio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sia Francesco Acerbi che Hakan Calhanoglu rischiano di rimanere ai box più a lungo del previsto. Il difensore classe 1988, uscito al 30' del match di San Siro, ha riportato un problema ai flessori che potrebbe costringerlo a saltare diverse partite.
L'infortunio di #Acerbi conferma cosa voglia dire puntare ancora su un giocatore di 38 anni, che addirittura viene considerato ancora un titolare. Ace è un grandissimo difensore, ma l'età è un fatto oggettivo. Lo confermi, poi si fa male e ti ritrovi in difficoltà.
Francesco #Acerbi e Hakan #Calhanoglu lasciano San Siro? Entrambi i giocatori nerazzurri sono stati sostituiti per infortunio nel corso del primo tempo della sfida persa contro il Liverpool #Inter #ChampionsLeague
