Infortunio Conceicao come sta il giocatore della Juventus dopo il problema fisico? Le sue condizioni e cosa filtra dalla Continassa
Aggiornamenti sulle condizioni di Conceicao, recentemente infortunato durante l’attuale stagione della Juventus. Dopo il problema fisico occorso, si attendono gli esami strumentali presso la Continassa per valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Restano da monitorare le notizie ufficiali per conoscere eventuali aggiornamenti sulle condizioni del giocatore e le possibili ripercussioni sulla rosa bianconera.
Infortunio Conceicao, preoccupazione in casa Juventus per le condizioni del portoghese. Previsti oggi gli esami strumentali. Le ultime Torna a crescere la preoccupazione in casa Juventus per l’infortunio di Conceicao, che potrebbe complicare ulteriormente il momento delicato vissuto dai bianconeri. Francisco Conceicao è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca durante l’intervallo della gara contro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
