Infortunio Palacios le condizioni del difensore argentino e il punto sull’infortunio

Inter News 24 Infortunio Palacios, quale sarà la terapia attuata in vista del mercato di gennaio? La scelta sull’argentino nerazzurro. Tomas Palacios, giovane difensore argentino che lo scorso anno ha trascorso una parte della stagione in prestito al Monza, sta affrontando un infortunio serio al retto femorale della coscia sinistra. Dopo aver subito il primo risentimento a ottobre, Palacios ha recentemente avuto una ricaduta, con uno strappo muscolare che ha complicato ulteriormente la sua situazione. Un problema che si sta rivelando cronico e che ora il giocatore tenterà di risolvere con una terapia conservativa, nella speranza di rientrare in campo, possibilmente prima del mercato invernale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Palacios, le condizioni del difensore argentino e il punto sull’infortunio

UN RAGAZZO ANCHE SFORTUNATO! ? Periodo sfortunato per Tomas Palacios. L'argentino, infatti, dopo essere rientrato in gruppo nelle scorse settimane, ha poi accusato una recidiva dell'infortunio alla coscia sinistra. La lesione sarebbe cronica.

Periodo sfortunato per Tomas Palacios. L'argentino infatti, dopo essere ritornato in gruppo nelle scorse settimane, ha poi subito una ricaduta dell'infortunio subito alla coscia sinistra. La lesione sarebbe cronica. Non è da escludere il ricorso all'intervento chirur

