Influenza ecco come il virus colpisce il cuore

Un nuovo studio statunitense ha scoperto che il virus dell’influenza danneggia il cuore perché scatena una reazione immunitaria che uccide le cellule cardiache. La ricerca, condotta su modelli animali, ha evidenziato come l’infiammazione provocata dal virus possa contribuire a problemi cardiaci anche in assenza di sintomi evidenti. Questa scoperta apre nuove strade per capire meglio i rischi legati all’influenza e la sua influenza sulla salute del cuore.

Influenza: La Minaccia Nascosta per il Cuore, Nuovi Studi Svelano il Meccanismo Biologico. Un nuovo studio statunitense rivela come il virus dell'influenza possa danneggiare il cuore attraverso una reazione immunitaria specifica, innescando la morte delle cellule cardiache. La ricerca, condotta dall'Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York, apre nuove prospettive terapeutiche per mitigare i rischi cardiovascolari associati all'influenza, soprattutto per chi soffre già di patologie cardiache. Un Legame Inaspettato: Il Cuore Vulnerabile Durante l'Influenza. Da tempo i medici osservano un aumento degli infarti durante la stagione influenzale, un'associazione che, fino ad ora, mancava di una solida base scientifica.